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  • Ирина Лодяновa
    Судя по заголовку статьи ожидала увидеть ФИО лоббистов.Саботаж на местах...
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В Кузбассе будут судить экс-чиновников за халатность

В Кузбассе будут судить экс-чиновников за халатность

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 26 июля сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении бывших должностных лиц администрации Тяжинского муниципального округа.

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