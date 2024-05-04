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Великая суббота перед Пасхой: что категорически нельзя делать 4 мая 2024

Великая суббота перед Пасхой: что категорически нельзя делать 4 мая 2024

Последний день Великого поста перед Пасхой называется Страстной или Великой субботой. В 2024 году она приходится на 4 мая.

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Комментарии
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алекс кузь
Если это инструкция, тогда должно быть коротко, конкретно и доходчиво. Храмы освящают с 4 до 20. (Кагор тоже или нельзя.)  С иноверцами как общаться.
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15 час.
людмила бер
&quot;Нельзя в Великую субботу выносить что-то из дома и давать в долг&quot;,..... надеюсь бытовой мусор  можно выносить..... Все эти правила написаны людьми, уже после Воскрешения.... Веселиться, пить, гулять, сквернословить, лучше не делать....
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14 час.

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