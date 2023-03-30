Нескучные технологии

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Зонды пришельцев давным-давно наблюдают за Землей!

Зонды пришельцев давным-давно наблюдают за Землей!

Пока люди настойчиво ищут следы существования внеземных цивилизаций в Дальнем космосе, эти самые пришельцы буквально рядом! Американские эксперты, выступая на телевидении, озвучили информацию о том, что в Солнечной системе давно присутствуют … .

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