Зонды пришельцев давным-давно наблюдают за Землей!

Пока люди настойчиво ищут следы существования внеземных цивилизаций в Дальнем космосе, эти самые пришельцы буквально рядом! Американские эксперты, выступая на телевидении, озвучили информацию о том, что в Солнечной системе давно присутствуют … .
Пока люди настойчиво ищут следы существования внеземных цивилизаций в Дальнем космосе, эти самые пришельцы буквально рядом! Американские эксперты, выступая на телевидении, озвучили информацию о том, что в Солнечной системе давно присутствуют … .
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