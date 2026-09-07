Где купить бензин, дизель и пропан в Крыму 7 сентября: список АЗС

Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 11:00, бензин, дизель и пропан в Крыму есть на следующих АЗС: Симферополь улица Бела Куна, 43 (АЗС Грифон) В наличии: АИ-92 улица Беспалова, 200 (Arsoil) В наличии: АИ-92 — 190 руб.
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