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Крымская газета

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Где купить бензин, дизель и пропан в Крыму 7 сентября: список АЗС

Где купить бензин, дизель и пропан в Крыму 7 сентября: список АЗС

Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 11:00, бензин, дизель и пропан в Крыму есть на следующих АЗС: Симферополь улица Бела Куна, 43 (АЗС Грифон) В наличии: АИ-92 улица Беспалова, 200 (Arsoil) В наличии: АИ-92 — 190 руб.

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