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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Half-Life на фоне бесплатной раздачи в Steam обогнала Starfield по количеству игроков и ...

Half-Life на фоне бесплатной раздачи в Steam обогнала Starfield по количеству игроков и ...

Half-Life на фоне бесплатной раздачи в Steam обогнала Starfield по количеству игроков и установила личный рекордКультовый шутер Half-Life, на днях отпраздновавший своё 25-летие бесплатной раздачей в Steam и крупным обновлением, установил новый личный рекорд популярности в цифровом сервисе Valve.

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