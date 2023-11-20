Half-Life на фоне бесплатной раздачи в Steam обогнала Starfield по количеству игроков и установила личный рекордКультовый шутер Half-Life, на днях отпраздновавший своё 25-летие бесплатной раздачей в Steam и крупным обновлением, установил новый личный рекорд популярности в цифровом сервисе Valve.
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