Путин назвал нужный для России результат СВО

Речь идет об устранении причин конфликта на Украине и обеспечении условий для долгосрочного мираНужный для России результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.