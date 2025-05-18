Путин назвал нужный для России результат СВО

Речь идет об устранении причин конфликта на Украине и обеспечении условий для долгосрочного мираНужный для России результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Зеленский играет на западную публику». Экс-участник переговоров в Стамбуле Леонид Слуцкий — об ответе украинского лидера на предложение Путина
- Экс-начальник ГИБДД Ставрополья и владелец золотого унитаза Алексей Сафонов получил 20 лет строгого режима
- Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая
Свежие комментарии