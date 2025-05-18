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Daily Storm

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Путин назвал нужный для России результат СВО

Путин назвал нужный для России результат СВО

Речь идет об устранении причин конфликта на Украине и обеспечении условий для долгосрочного мираНужный для России результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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