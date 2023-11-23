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Новости Тамбова

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23 ноября в Тамбове и округе отключат электричество на 39 улицах

23 ноября в Тамбове и округе отключат электричество на 39 улицах

В четверг, 23 ноября, в Тамбове и округе будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики АО "ОРЭС-Тамбов" и филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго", а также с опиловочными работами.

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