23 ноября в Тамбове и округе отключат электричество на 39 улицах

В четверг, 23 ноября, в Тамбове и округе будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики АО "ОРЭС-Тамбов" и филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго", а также с опиловочными работами.