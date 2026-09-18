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«Без вас мы обречены»: бундесвер призывает всю Германию готовиться к обороне

«Без вас мы обречены»: бундесвер призывает всю Германию готовиться к обороне

Германия должна привлекать к обороне не только армию, но и промышленность, и общество в целом. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

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