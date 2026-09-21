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Конса про 0:3 от «Брайтона»: «На «Арсенал» это не похоже. Нам дважды забили из-за пределов штрафной. Мы могли сыграть плотнее, активнее прессинговать»

Защитник « Арсенала » Эзри Конса высказался после поражения от « Брайтона » (0:3) в 5-м туре АПЛ .

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