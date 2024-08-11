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Кто может отговорить Иран от мести Израилю? Востоковед назвал две страны

Кто может отговорить Иран от мести Израилю? Востоковед назвал две страны

Востоковед Сажин считает, что сверхдержавы могут отговорить Иран от акции "возмездия Израилю". Да и у самого Ирана есть не мало причин "остыть", добавляет эксперт.

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