Администрация Львова пообещала наказать всех участников бунта против ТЦК

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Глава областной администрации Львова Максим Козицкий 8 июля сообщил, что провел экстренное совещание после бунта людей против сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии