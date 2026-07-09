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Администрация Львова пообещала наказать всех участников бунта против ТЦК

Администрация Львова пообещала наказать всех участников бунта против ТЦК

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Глава областной администрации Львова Максим Козицкий 8 июля сообщил, что провел экстренное совещание после бунта людей против сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).

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