Врач Боброва: на донорстве яйцеклеток можно заработать от 60 тыс. рублей

Семьи, которые мечтают о ребенке, сталкиваются с бесплодием. В сложных случаях, когда собственные яйцеклетки женщины не могут быть использованы, программа ЭКО с донорскими ооцитами становится их единственным шансом достичь долгожданной беременности.