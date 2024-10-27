Врач Боброва: на донорстве яйцеклеток можно заработать от 60 тыс. рублей

Семьи, которые мечтают о ребенке, сталкиваются с бесплодием. В сложных случаях, когда собственные яйцеклетки женщины не могут быть использованы, программа ЭКО с донорскими ооцитами становится их единственным шансом достичь долгожданной беременности.
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