Гепатолог Савельев: некоторые признаки ожирения печени заметны на лице и коже

Врач-гепатолог Владислав Савельев: симптомы жирной печени могут проявляться на лице. Самая распространенная сегодня патология печени – неалкогольная жировая болезнь печени или НАЖБП – представляет собой нарушение обмена веществ, которое приводит к избыточному накоплению жира внутри ее клеток.