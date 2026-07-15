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Медицина 2.0

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Гепатолог Савельев: некоторые признаки ожирения печени заметны на лице и коже

Гепатолог Савельев: некоторые признаки ожирения печени заметны на лице и коже

Врач-гепатолог Владислав Савельев: симптомы жирной печени могут проявляться на лице. Самая распространенная сегодня патология печени – неалкогольная жировая болезнь печени или НАЖБП – представляет собой нарушение обмена веществ, которое приводит к избыточному накоплению жира внутри ее клеток.

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