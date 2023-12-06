Врач Романенко подтвердила антистрессовый эффект прессотерапии

Сон под тяжелым одеялом назван проверенным способом справиться с хандрой, тревогой и стрессом. Использование утяжеленных постельных принадлежностей можно считать одним из методов прессотерапии, сообщила терапевт и кардиолог Татьяна Романенко.
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