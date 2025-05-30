Мошенники захватывают аккаунты студентов через Госуслуги: Суть схемы

Мошенники в России нашли новый способ обмана: они звонят студентам и выпускникам от имени вузов, предлагая подтвердить право на стипендию или наличие диплома через Госуслуги, получая доступ к личной информации и завладев аккаунтами.
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