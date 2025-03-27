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FinFax - Новости банков и вкладов

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40% российских компаний поддерживают меры господдёржки технологического суверенитета

40% российских компаний поддерживают меры господдёржки технологического суверенитета

Примерно 40,5% предприятий, представляющих общественные бизнес-структуры Российской Федерации, считают, что наиболее востребованными для поддержки проектов технологического суверенитета стали программа "Проекты развития", займы институтов и другие льготные кредиты.

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