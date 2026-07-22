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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» не стремятся обменять Бронни в новую команду Леброна, «более чем рады» сохранить защитника (Прайс)

« Лейкерс » готовы продолжить развитие 21-летнего защитника Бронни Джеймса после ухода из команды его отца Леброна Джеймса .

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