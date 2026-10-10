По мнению артистки, языковой вопрос политики используют для раскола общества.Певица Анастасия Приходько заявила, что политика Киева в сфере украинского языка является "политической манипуляцией".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЭЛ В Новосибирске пр...
- ЭЛ В Челябинской обл...
- CM КПРФ предложила 1...
Глупость или лицемерие называть манипуляцией геноцид русских