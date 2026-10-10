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Царьград

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"Поругались все": Певица Приходько назвала манипуляцией принуждение к украинскому языку

"Поругались все": Певица Приходько назвала манипуляцией принуждение к украинскому языку

По мнению артистки, языковой вопрос политики используют для раскола общества.Певица Анастасия Приходько заявила, что политика Киева в сфере украинского языка является "политической манипуляцией".

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