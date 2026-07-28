Что могло быть целями боевиков киевского режима в Ираке и кто их прикрывает

У России в Ираке есть крупные бизнес-интересы. Поэтому неудивительно, что в этой ближневосточной стране местная национальная разведывательная служба (INIS) задержала членов нескольких вооружённых групп, которые выполняли задания в интересах Украины.
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