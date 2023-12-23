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«Аэрофлот» договорился с иностранными лизингодателями о правах на 28 самолетов

«Аэрофлот» договорился с иностранными лизингодателями о правах на 28 самолетов

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с «Аэрофлотом», «Победой» и авиакомпанией «Россия», сообщил представитель компанииГруппа «Аэрофлот» в конце декабря завершила процесс урегулирования по 28 самолетам с несколькими группами иностранных лизингодателей, сообщил представитель компании журналистам.

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