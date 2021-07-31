Политика как она есть

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Оперативник Центра «Э» среди «граждан СССР». Кого судят за покушение на раввина в Краснодаре

Оперативник Центра «Э» среди «граждан СССР». Кого судят за покушение на раввина в Краснодаре

Марина Мелихова (в красной футболке), Тамара Орлова (справа от Мелиховой), Александр Дударенко (в правом нижнем углу).

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СанСаныч Демченко
Печально..Делать нужно то, что умеешь..Имхо...
Андрей Хорушкин
Больные люди... Они, наверняка не только в СССР верят, но и в то, что земля плоская, и всем управляют рептилоиды -)
Медбрат
Я вижу здесь на МТ они есть Граждане СССР. Это действительно больные люди и их не сажать надо а пожизненно лечить
Ирина
Да нет ,к сожалению ,враги коммунистов уничтожили СССР ,и сами признали это своим преступлением перед страной и народом , поэтому и 30 лет трусливо сваливают ответственность за уничтожение СССР -на его сторонников .
Медбрат
Так вы их принимаете за здоровых людей?
Villi sherbak
Да пани Ирина сама от них далеко не ушла и за ней давно палата № 6 плачет
Михаил
Не трогайте это... ну короче Ирину. Она дописалась до того что Крым не наш. Я офигиваю с этих персон граждан ссср
Ирина
Ха ,не более больных ,чем вы ,враги СССР ,с вашими бредовыми антисоветскими мифами ,типа того ,что у вас одна страна может весь мир кормить ,а страны могут сами собой разваливаться ,и вы выставляете за ваши "достижения " ,ради которых надо было уничтожить СССР -импорт и подделки под советские продукты .
Михаил
Ну, вот я же предупреждал! Ирину за яйца дергать нельзя
Василий Солонин
Клюёт?
Евгений Антонов
Это точно у нас, в России происходит? Не фантастика?
Астон Мартин
Уничтожение СССР - это преступление , то что он саморазрушился или распался как внедряют в уши и мозг современные проповедники либерастов - это чушь полная , СССР был разрушен подписантами в Вискулях и теми кто принимал решение о снятии красного знамени со шпилей государственных зданий , различные боты пытаются доказать что это нет так , но самом деле это так , так что лучше не вступать в споры и ничего не доказывать никому и ничего , ибо бессмысленно ...мой дед защищал СССР а остальное малозначимо , тем более разная чушь от чухонцев предателей , стоящих на позициях гитлеризма ...
Валерий Федосеев
По части криминала Кубань впереди России всей, она ещё в советское время славилась преступностью. Секта халявщиков преклонного возраста развернула преступную деятельность среди душевнобольных. Я сам не в восторге от раввинов, но на убийство не согласен.
Макс Черновол
Завтра им взбредёт в голову взорвать что-то
Вячеслав Долинин
Только больные до сих пор считают себя гражданами СССР.
Лилия Царенкова
Статья - очередная заказуха. Собрали в кучу всё что могли, и модель убийства Есенина сюда же приклеили - постановка.
Алексей Плескач
Мда...

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