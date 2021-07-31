Оперативник Центра «Э» среди «граждан СССР». Кого судят за покушение на раввина в Краснодаре

Политика как она естьПолитикаОперативник Центра «Э» среди «граждан СССР». Кого судят за покушение на раввина в Краснодаре Марина Мелихова (в красной футболке), Тамара Орлова (справа от Мелиховой), Александр Дударенко (в правом нижнем углу).Вернуться к статье178НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСанСаныч ДемченкоПечально..Делать нужно то, что умеешь..Имхо...АХАндрей ХорушкинБольные люди... Они, наверняка не только в СССР верят, но и в то, что земля плоская, и всем управляют рептилоиды -)МедбратЯ вижу здесь на МТ они есть Граждане СССР. Это действительно больные люди и их не сажать надо а пожизненно лечитьИИринаДа нет ,к сожалению ,враги коммунистов уничтожили СССР ,и сами признали это своим преступлением перед страной и народом , поэтому и 30 лет трусливо сваливают ответственность за уничтожение СССР -на его сторонников .МедбратТак вы их принимаете за здоровых людей?Villi sherbakДа пани Ирина сама от них далеко не ушла и за ней давно палата № 6 плачетМихаилНе трогайте это... ну короче Ирину. Она дописалась до того что Крым не наш. Я офигиваю с этих персон граждан сссрИИринаХа ,не более больных ,чем вы ,враги СССР ,с вашими бредовыми антисоветскими мифами ,типа того ,что у вас одна страна может весь мир кормить ,а страны могут сами собой разваливаться ,и вы выставляете за ваши "достижения " ,ради которых надо было уничтожить СССР -импорт и подделки под советские продукты .МихаилНу, вот я же предупреждал! Ирину за яйца дергать нельзяВСВасилий СолонинКлюёт?Евгений АнтоновЭто точно у нас, в России происходит? Не фантастика?Астон МартинУничтожение СССР - это преступление , то что он саморазрушился или распался как внедряют в уши и мозг современные проповедники либерастов - это чушь полная , СССР был разрушен подписантами в Вискулях и теми кто принимал решение о снятии красного знамени со шпилей государственных зданий , различные боты пытаются доказать что это нет так , но самом деле это так , так что лучше не вступать в споры и ничего не доказывать никому и ничего , ибо бессмысленно ...мой дед защищал СССР а остальное малозначимо , тем более разная чушь от чухонцев предателей , стоящих на позициях гитлеризма ...Валерий ФедосеевПо части криминала Кубань впереди России всей, она ещё в советское время славилась преступностью. Секта халявщиков преклонного возраста развернула преступную деятельность среди душевнобольных. Я сам не в восторге от раввинов, но на убийство не согласен.Макс ЧерноволЗавтра им взбредёт в голову взорвать что-тоВДВячеслав ДолининТолько больные до сих пор считают себя гражданами СССР.Лилия ЦаренковаСтатья - очередная заказуха. Собрали в кучу всё что могли, и модель убийства Есенина сюда же приклеили - постановка.Алексей ПлескачМда...Комментировать
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