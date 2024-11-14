NYP узнала об обыске ФБР у предсказавшего победу Трампа букмекерского агентства

Сотрудники ФБР провели обыск в квартире генерального директора Polymarket Шейна Коплана в среду 13 ноября, через неделю после того, как платформа для ставок на выборы успешно предсказала победу Дональда Трампа на президентских выборах США, сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.