Конференция NVIDIA GTC 2024 пройдёт с 18 по 21 марта следующего года Компания NVIDIA объ...

Конференция NVIDIA GTC 2024 пройдёт с 18 по 21 марта следующего годаКомпания NVIDIA объявила сроки проведения очередного мероприятия Graphics Technology Conference, которое состоится в очном формате в Сан-Хосе, штат Калифорния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)