Экс-советник по нацбезопасности США призвал наращивать ядерное вооружение

Возобновить тесты ядерного оружия и вернуться к производству изотопов для его создания необходимо США в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента, заявил бывший советник экс-президента по нацбезопасности Роберт О’Брайан 18 июня, сообщает Foreign Affairs.
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