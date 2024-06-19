Экс-советник по нацбезопасности США призвал наращивать ядерное вооружение

Возобновить тесты ядерного оружия и вернуться к производству изотопов для его создания необходимо США в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента, заявил бывший советник экс-президента по нацбезопасности Роберт О’Брайан 18 июня, сообщает Foreign Affairs.