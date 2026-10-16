Вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Индонезию заявил, что первый рейс с индонезийскими грузами может пройти по Северному морскому пути (СМП) в 2027 году.
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