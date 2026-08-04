Посол МИД России Мирошник рассказал об изменениях в действиях ВСУ после назначения Драпатого

Заявление российского дипломата о тактике ВСУ Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью изданию «Известия» рассказал о своих оценках изменений в действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим.
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