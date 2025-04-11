В Петербурге стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера «Зелёный Марафон»

18+ Все средства от регистрации участников и пожертвований поступят в фонд "Вклад в будущее". На собранные деньги специалисты проведут для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства занятия по подготовке к школе, которые помогут ребятам успешно учиться и общаться со сверстниками 31 мая, в преддверии Дня защиты детей, состоится 12-й Зелёный Марафон, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".