Роман Султанов: «Поддержка женщин в России требует конкретных решений»

В Казани пройдет открытый диалог, посвященный поддержке женщин, материнства, детства и образования. Какие вопросы будут в центре обсуждения рассказал инициатор встречи, член Экспертного совета по образованию и молодёжной политике Госдумы РФ, член ЛДПР, председатель Комитета по образованию «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Султанов.
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