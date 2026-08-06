Роман Султанов: «Поддержка женщин в России требует конкретных решений»

В Казани пройдет открытый диалог, посвященный поддержке женщин, материнства, детства и образования. Какие вопросы будут в центре обсуждения рассказал инициатор встречи, член Экспертного совета по образованию и молодёжной политике Госдумы РФ, член ЛДПР, председатель Комитета по образованию «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Султанов.