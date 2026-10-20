Актриса и режиссер Светлана Дружинина на открытии фотовыставки "Лица Победы" в Столешниковом переулке, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 21 апреля 2015 года © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиАктер Юрий Назаров поддержал решение режиссера Светланы Дружининой завершить карьеру в 90 лет.