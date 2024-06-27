Европейские страны, входящие в НАТО, испытывают сложности с набором новых военнослужащих и столкнутся с проблемами при мобилизации в случае конфликта с Россией, пишет британская Financial Times.
В НАТО подсчитали, сколько реально могут выставить солдат на случай войны с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Сивохин
С такой армией похоже Европа далеко уйдет.
Ответить
16 час.
ШКИПЕР
Эти долбо@бы рассчитывают, что Россия с ними воевать будут рогатками и стрелами ?
Ответить
15 час.
Дмитрий Боев
Когда звкончится это НАТОбесие и военное антирусское противосумасшествие, люди может быть и смогут опять жить спокойно. Но это, почти наверняка, будут уже другие люди: сущие сейчас это скорее всего не переживут: собственный адреналин страха убьёт.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии