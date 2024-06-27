В НАТО подсчитали, сколько реально могут выставить солдат на случай войны с Россией

Эти долбо@бы рассчитывают, что Россия с ними воевать будут рогатками и стрелами ?

Дмитрий Боев

Когда звкончится это НАТОбесие и военное антирусское противосумасшествие, люди может быть и смогут опять жить спокойно. Но это, почти наверняка, будут уже другие люди: сущие сейчас это скорее всего не переживут: собственный адреналин страха убьёт.