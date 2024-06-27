Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В НАТО подсчитали, сколько реально могут выставить солдат на случай войны с Россией

В НАТО подсчитали, сколько реально могут выставить солдат на случай войны с Россией

Европейские страны, входящие в НАТО, испытывают сложности с набором новых военнослужащих и столкнутся с проблемами при мобилизации в случае конфликта с Россией, пишет  британская Financial Times.

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Комментарии
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Лев Сивохин
С такой армией похоже Европа далеко уйдет.
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16 час.
ШКИПЕР
Эти долбо@бы рассчитывают, что Россия с ними воевать будут рогатками и стрелами ?
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15 час.
Дмитрий Боев
Когда звкончится это НАТОбесие и военное антирусское противосумасшествие, люди может быть и смогут опять жить спокойно. Но это, почти наверняка, будут уже другие люди: сущие сейчас это скорее всего не переживут: собственный адреналин страха убьёт.
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14 час.

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