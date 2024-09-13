В Крыму определились с представителями в Совете Федерации

В Крыму определились со своими представителями в Совете Федерации. Так, депутаты Госсовета Крыма выдвинули в Совет Федерации гроссмейстера Сергея Карякина, который будет представлять законодательную власть Крыма вместо Сергея Цекова.
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