Кристен Стюарт снялась для обложки Variety

Кристен Стюарт снялась для обложки журнала Variety и в фотосессии для издания. В интервью с журналистами она рассказала о своих киноработах, в частности — о своём предстоящем режиссёрском дебюте: фильме "Хронология воды", основанном на одноимённой книге Лидии Юкнавич.