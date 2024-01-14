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«Макар» стала 12-й убитой ВСУшницей за месяц: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 14 января 2024 года

«Макар» стала 12-й убитой ВСУшницей за месяц: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 14 января 2024 года

«Макар» стала 12-й убитой ВСУшницей за месяц: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 14 января 2024 года Юлия СоколоваВалентина Макаренко, 23-летняя украинская военнослужащая, известная под позывным «Макар», погибла 9 января на Харьковском направлении.

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