Дочь Успенской рассказала про новый роман с таинственным мужчиной — излила боль в стихах

В Сети обсуждают личную жизнь Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская с дочерью Татьяной предоставлено Пресс-службойДочь Любови Успенской в конце прошлого года отметила 35-летие, и в ходе торжества ее мама взяла слово и пожелала Татьяне создать семью и подарить ей внуков.