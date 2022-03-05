«Астана» сообщила об аренде Камары

«Астана» сообщила об аренде форварда «Хатайспора» Мохаммеда Камары. 24-летний либерийский нападающий будет выступать под 21-м номером.

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