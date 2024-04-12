Стрельба словами: насколько реальны недавние оборонные инициативы Запада

Европейские вооруженные силы требуют модернизации и увеличения численности. Между тем эксперты приходят к выводу, что даже резкое возрастание расходов на оборону, что само по себе является трудноразрешимой задачей на данный момент, не способно закрыть существующие проблемы.
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