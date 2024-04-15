После теракта в подмосковном «Крокусе» полиция Петербурга усилила отлов мигрантов-преступников 

После того, как правоохранители выяснили, что к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» причастны трудовые мигранты, в Петербурге, судя по всему, началась масштабная кампания по выявлению других возможных приезжих преступников.
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