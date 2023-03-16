Депутаты рассмотрят новый законопроект, призванный усилить защиту прав потребителей

Потребители будут иметь больше информации о составе продуктов питания. Члены комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности утвердили на сегодняшнем заседании отчет о проекте поправок в Закон об информации потребителей о пищевых продуктах.
Потребители будут иметь больше информации о составе продуктов питания. Члены комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности утвердили на сегодняшнем заседании отчет о проекте поправок в Закон об информации потребителей о пищевых продуктах.
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