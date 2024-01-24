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Что теперь будет в Авдеевке? Накаты ВСУ, проход на полтора километра вглубь, другие части города

Что теперь будет в Авдеевке? Накаты ВСУ, проход на полтора километра вглубь, другие части города

В ходе мощной атаки российских подразделений на юге города бойцы ВС РФ ворвались в мощный укрепрайон ВСУ, который оборудован на месте военной части ПВО.

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