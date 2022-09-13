Больше нет ничего общего: Прилучный окончательно распрощался с Карпович

Актер отрекся от звезды «Папиных дочек». Павел Прилучный и Мирослава Карпович в спектакле "Косметика врага" СоцсетиПавел Прилучный решил порвать все связи с Мирославой Карпович, с которой был очень близок после расставания с Агатой Муцениеце.