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Больше нет ничего общего: Прилучный окончательно распрощался с Карпович

Больше нет ничего общего: Прилучный окончательно распрощался с Карпович

Актер отрекся от звезды «Папиных дочек». Павел Прилучный и Мирослава Карпович в спектакле "Косметика врага" СоцсетиПавел Прилучный решил порвать все связи с Мирославой Карпович, с которой был очень близок после расставания с Агатой Муцениеце.

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