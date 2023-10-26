Украина приостановила движение по временному коридору в Черном море на день. «По полученной информации, движения судов по коридору на вход и выход завтра, 26 октября 2023 года, не будет», — сказано в заявлении АМПУ о прекращении движения из одесских портов, откуда экспортируют зерно.
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