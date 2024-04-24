Bloomberg: Китай договорился с Россией о внушительной скидке на газ

Скидка на российский газ для Пекина составит до 28%.Западное экономическое издание Bloomberg написало о договорённости продавать газ Китаю на 28 процентов ниже тех цен, что установлены для европейских потребителей.
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