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Приморцам рассказали, как выбрать главный новогодний фрукт

Приморцам рассказали, как выбрать главный новогодний фрукт

Зимой цитрусовые имеют повышенный спрос. Особую популярность приобретают мандарины, при выборе которых стоит руководствоваться рядом простых правил, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

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