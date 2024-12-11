Приморцам рассказали, как выбрать главный новогодний фрукт

Зимой цитрусовые имеют повышенный спрос. Особую популярность приобретают мандарины, при выборе которых стоит руководствоваться рядом простых правил, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
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