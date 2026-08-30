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Царьград

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Чернышенко заявил об участии 10 млн человек в уличных культурных движениях

Чернышенко заявил об участии 10 млн человек в уличных культурных движениях

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил фестиваль "УРАМ Фест" в Казани, где отметил, что уличная культура и спорт в России объединяют более 10 миллионов человек.

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