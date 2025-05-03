Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вера курьянова (гончарова)
    Страну не бережет правительство.Иноземная «настав...
  • Елена Сафронова
    Нашим российским торгашам надо дать по рукам. Они наживаются,как в России,так и староновых территориях. Когда власти ..."Украинский" бесп...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее ...Иноземная «настав...

Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга

Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Америка и Украина нашли друг в друге родственные души: и те и другие измеряют свою крутость исключительно на основе виртуальных перемог на страницах СМИ и в соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Трамп показал себя для американцев как президент, способный заключить &quot;сделку&quot;, а кто там будет разбираться с возможностью её исполнения и получения прибыли - это уже вторично. Теперь можно снизить активность в проведении &quot;челночной дипломатии&quot;, ну и не особо &quot;давить&quot; на киевский режим, значит выступить жёстче по отношению к России.
Ответить
10 час.
Дмитрий Бакланов
Эта задача и стояла перед автором. Статья - заказная.
Ответить
10 час.
Т
Тульнов
Друг друга облапошили!
Ответить
2 час.
наверх