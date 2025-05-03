© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Америка и Украина нашли друг в друге родственные души: и те и другие измеряют свою крутость исключительно на основе виртуальных перемог на страницах СМИ и в соцсетях.
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Трамп показал себя для американцев как президент, способный заключить "сделку", а кто там будет разбираться с возможностью её исполнения и получения прибыли - это уже вторично. Теперь можно снизить активность в проведении "челночной дипломатии", ну и не особо "давить" на киевский режим, значит выступить жёстче по отношению к России.
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10 час.
Дмитрий Бакланов
Эта задача и стояла перед автором. Статья - заказная.
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10 час.
Т
Тульнов
Друг друга облапошили!
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2 час.
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