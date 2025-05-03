Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга

Игорь Кузнецов

Трамп показал себя для американцев как президент, способный заключить "сделку", а кто там будет разбираться с возможностью её исполнения и получения прибыли - это уже вторично. Теперь можно снизить активность в проведении "челночной дипломатии", ну и не особо "давить" на киевский режим, значит выступить жёстче по отношению к России.