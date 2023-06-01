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РСЗО «Смерч» поразила в Запорожской области пункт управления ВСУ

РСЗО «Смерч» поразила в Запорожской области пункт управления ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ Олег Чехов заявил, что реактивная система залпового огня "Смерч" нанесла удар по пункту управления ВСУ в Трудовом на Запорожском направлении.

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