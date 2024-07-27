Радужная Олимпиада Предлагаю проверить лиц пропагандировавших поездку нейтральных спортсменов под белыми флагами на олимпиаду в Париже еще и на предмет пропаганды ЛГБТ.
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Радужная Олимпиада Предлагаю проверить лиц пропагандировавших поездку нейтральных спортсменов под белыми флагами на олимпиаду в Париже еще и на предмет пропаганды ЛГБТ.
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