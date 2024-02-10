Объявлен аукцион на содержание автодорог в Павловском Посаде

РИАМО - 10 фев. В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог на территории Павлово-Посадского городского округа г.
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