Объявлен аукцион на содержание автодорог в Павловском Посаде

РИАМО - 10 фев. В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог на территории Павлово-Посадского городского округа г.