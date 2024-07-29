Жена певца Стаса Михайлова вышла в свет в откровенном прозрачном наряде

Жена певца Стаса Михайлова вышла в свет в откровенном прозрачном платье. Инна Михайлова появилась на Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку и поделилась кадрами со сборов на мероприятие в личном блоге.
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