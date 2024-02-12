В восьми городах Сибири открыли клубы шахматиста Карякина

ИРКУТСК, 12 февраля, ФедералПресс. Клубы имени крымского шахматиста Сергея Карякина запущены силами «Единой России» в нескольких городах Сибири: на открытии одного из них чемпион мира организовал сеанс одновременной игры с юными поклонниками шахмат.
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